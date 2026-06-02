Рускиня е жената, чието тяло беше извадено от морето край Несебър
Полицията установи самоличността на жената, чието тяло беше извадено от морето на 31 май в района на плаж „Олимпийски надежди“ край Несебър.
От Областната дирекция на МВР в Бургас съобщиха, че се касае за 69-годишна руска гражданка. Жената е пребивавала в собствен апартамент в село Равда, предава БГНЕС.
Самоличността ѝ е установена в резултат на предприетите полицейски действия след откриването на тялото. По случая продължава работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента.
