Рускиня е жената, чието тяло беше извадено от морето край Несебър

02.06.2026 / 08:51 0

Полицията установи самоличността на жената, чието тяло беше извадено от морето на 31 май в района на плаж „Олимпийски надежди“ край Несебър.

От Областната дирекция на МВР в Бургас съобщиха, че се касае за 69-годишна руска гражданка. Жената е пребивавала в собствен апартамент в село Равда, предава БГНЕС.

Самоличността ѝ е установена в резултат на предприетите полицейски действия след откриването на тялото. По случая продължава работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента.

