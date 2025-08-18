Булфото

Рускинята Олга се оплака пред „Московски комсомолец“ от напрегнатата ситуация в курорта Слънчев бряг в България заради украинците.

Според нея тази година има много повече украинци, отколкото миналата година, дори местните казват, че това „вече не са български градове, а украински“. Жени от Украйна, често възрастни, работят в много магазини, предаде Факти.

Олга отбеляза, че някои българи са уморени от притока на бежанци. Например, след поредната кавга с украинци, собственикът на месарница поставил табела с надпис „Вход само за руснаци“, след което тълпа разбила витрините на магазините през нощта.

Таксиметровите шофьори също се оплакват от изобилието от хора от Украйна, тъй като са превзели пазара.

Руснаци и украинци не влизат в конфликти помежду си, възрастните просто се се игнорират, но децата бързо намират общ език и играят заедно, добави Олга.

