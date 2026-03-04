Руските тенисисти Даниил Медведев и Андрей Рубльов обмислят бягство през Оман, за да стигнат до турнира в Индиън Уелс

снимка: CORNUT, Уикипедия

Даниил Медведев и Андрей Рубльов са склонни да предприемат пътуване с автомобил от Дубай до столицата на Оман, Мускат, в името на това да стигнат навреме в Калифорния и да участват на Мастърса в Индиън Уелс, твърди испанският вестник “Marca”.

Подобно пътуване би отнело поне 5-6 часа и се счита за рисковано от шефа на сигурността към АТР. Оттам идеята е те да поемат към САЩ с частен самолет. До момента Оман бе разглеждана като по-сигурна дестинация, но в последните часове ирански дронове бяха насочени и на територията на тази държава, допълва tenniskafe.com.

Както е известно, около 40 души, свързани с АТР турнира в Дубай, все още са в района и нямат възможност да излетят заради затвореното въздушно пространство. Надеждите им са да успеят да се качат на самолет в посока Истанбул, откъде да продължат към САЩ.

В тази група има тенисисти, треньори, съдии, журналисти и официални лица. Към момента повечето смятат да изчакат, знаейки, че с всеки изминал ден шансовете да стигнат навреме до Калифорния стават все по-малки.

Те са в хотел Creekside в Джумейра и от съображения за сигурност спят на минус първи етаж. За Медведев и Рубльов първият мач в Индиън Уелс би бил в петък или събота, тъй като двамата са поставени и започват директно от втори кръг. Те ще изпуснат участието си в демонстративния турнир на смесени двойки, за който бяха записани. Местата им в него бяха заети от Александър Бублик и Лърнър Тиен.

