Потокът от организирани туристи от европейски страни към Русия е изключително нисък през последните години. Това съобщи вицепрезидентът по входящ туризъм на Асоциацията на туроператорите на Русия (АТОР) Александър Мусихин пред ТАСС Александър Мусихин, предаде България он Ер

"Потокът от организирани туристи от европейски страни е изключително нисък през последните години. Тази година бяхме домакини на няколко групи от България и Италия. Маршрутите бяха традиционни: Москва плюс Санкт Петербург. Има заявки за догодина, но те също са незначителни", каза Мусихин.

Хората посещават Русия на гости на роднини или по работа, без да използват туристически агенции.

"Като правило това са граждани на балтийските държави и Германия. Трудно е да се каже как ще се променят тези потоци след въвеждането на нови ограничителни мерки в ЕС", добави Мусихин.

По-рано ЕС, в новия си 19-ти пакет санкции срещу Русия, забрани на европейски туроператори предоставянето на туристически услуги в Руската федерация.

Според документа, тази мярка има за цел да намали "несъществените пътувания" на европейци до Русия и да възпрепятства насърчаването на несъществения туризъм и развлекателни дейности в Русия.

"Руските туроператори вече работят с европейски доставчици с практически нулева печалба, така че това не причинява никаква вреда на руската туристическа индустрия. В 90% от случаите европейските туристи резервират услуги през уебсайтове, които може дори да нямат никаква връзка с Русия", каза вицепрезидент на Асоциацията на туроператорите на Русия Артур Мурадян.

