Руските власти отричат срив на рублата, пред банките се вият опашки за долари и евро

Кадър Х

Валутата в Русия - по-точно долари и евро, поскъпва, а рублата се обезценява, но засега официалните руски информационни източници не признават, че може да има бърз срив. Това става ясно както от справки в специализираната руска платформа "Банки.ру" и редица руски медии, така и от проверки на руски информационни източници в Москва, предаде Актуално.ком.

Според официални източници причината за лабилизацията на рублата била емоционална и скоро щяла да се стабилизира.



Заради споделяне на информация и притеснения в социалните мрежи, руската информационна платформа "Фонтанка", която отразява новини главно от Санкт Петербург и областта, публикува своя проверка какво се случва в местните чейнджбюра. След като само допреди по-малко от половин ден курсът на руската рубла спрямо долара беше 1 долар за около 90 рубли, това вече е в миналото. Един долар вече може да се купи за 105 рубли, едно евро - за 109 рубли, за 113 рубли, обобщава "Фонтанка".

Курсът на места достига и 140 рубли за долар, а централната банка на Русия обяви, че обменният курс вече ще се съобщава само веднъж на ден в 15,30 часа.

В редица банки курсовете за продажба на валута вече са се променили рязко, за 1 долар - до 200 рубли, обръща внимание най-известният руски икономически вестник "Комерсант". В големите банки обаче, въпреки че спредовете се разшириха, те останаха в приемливи граници - това гласи част от анализа на "Банки.ру".

"Сега транзакциите в долари и евро, които представляват повече от 50% от общия обем на търговия в Русия през май, ще отидат на много по-малко ликвидния и прозрачен извънборсов пазар. В московските обменни бюра доларът вече се продаваше за 200 рубли вечерта на 12 юни", писа "Комерсант", с уточнение, че все пак основните руски банки поддържат курс купува-продава все още в приемливи граници - до около 95-98 рубли за долар при курс "продава".

Факт е обаче, че ножицата между "купува" и "продава" се разтваря все по-широко и това е признак на нервност.

Отделно - "Комерсант" съобщава, че лихвите по ипотечните кредити средно са над 18%.

Trouble in paradise. After yesterday's introduction of a new package of sanctions against Russia, lines are forming at exchange offices. Brokers have reportedly started blocking Russians from withdrawing currency. pic.twitter.com/Spa0WL6I8N