Руският боен кораб "Адмирал Григорович" откри стрелба в Ламанша

Кадър Пресс-служба Западного военного округа, Уикипедия

Руският боен кораб "Адмирал Григорович" е стрелял по британска яхта в Ламанша.

Такова разследване провежда Министерството на отбраната на Великобритания, след като се появиха съобщения за нападението.

Инцидентът, който е станал около 11:40 ч. във вторник между остров Уайт и Нормандия, се смята, че е включвал руския фрегат „Адмирал Григорович", съобщава новинарската агенция Press Association, предаде 24 часа.

Говорител на Министерството на отбраната заяви: „Разследваме съобщения за инцидент в Ламанша." Смята се, че няма пострадали или щети по яхтата.

Британските власти са получили сигнали от яхта, регистрирана във Великобритания, че руският кораб е произвел предупредителни изстрели от разстояние около 500 ярда, пише Би Би Си.

Според съобщенията, инцидентът е станал на около 20 морски мили южно от остров Уайт, извън териториалните води на Великобритания.

Това се случва след като в неделя командоси от Кралската морска пехота прехванаха руски танкер от т.нар. „сенчест флот", който превозвал санкциониран петрол в Ламанша. Опрецията беше първата такава, извършена от британската армия.

Руските военни кораби редовно преминават през Ламанша и обикновено се наблюдават от кораби на Кралския флот.

Смята се, че фрегатата, замесена в инцидента във вторник, е била следена от HMS Mersey.

В понеделник Военноморските сили съобщиха, че „Адмирал Григорович" е бил проследяван от HMS Tyne и HMS Mersey през уикенда като част от „рутинна операция", след като е бил засечен край бреговете на Брест във Франция.

Според информацията военният кораб е действал в Ламанша от известно време, като е патрулирал и също така е ескортирал някои от танкерите на руския „сенчест флот", които преминават през този морски търговски коридор.

Редактор "Екип на Петел",

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