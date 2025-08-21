Руският генерал Абачев е с ампутирани крайници след украинска операция на руска територия

Кадър Х

Украинските сили за специални операции публикуваха видео от операция, при която бе тежко ранен руският генерал-полковник Еседула Абачев. Атаката срещу автомобила на генерала бе извършена в пограничната с Украйна руска Курска област, написа вестник „Украинская правда“.

Според данни на медията операцията е проведена от подразделение на украинските специални сили в нощта на 16 срещу 17 август. Нападението стана на пет километра от град Рилск в Курска област, а целта е бил автомобилът, в който се е намирал Абачев, заместник-командир на руската групировка войски „Север“.

След атаката генералът е спешно транспортиран със самолет до Москва, където поради тежестта на нараняванията му са ампутирани ръка и крак.

Новината за нападението първоначално беше съобщена от Разузнавателната служба към Министерството на отбраната на Украйна, която информира, че украински части са поразили руски конвой по магистралата Рилск-Хомутовка и че генерал-полковник Еседула Абачев е тежко ранен.

Абачев е ветеран от множество военни операции, водени от Кремъл. Завършва Харковското висше танково командно училище през 1989 г., а военната му кариера е белязана от участие в конфликти с голям брой цивилни жертви.

„Участвал е във всяка военна операция, водена от Кремъл: арменско-азербайджанския конфликт в Нагорни Карабах (1988 – 1994), Втората чеченска война (26 август 1999 – 30 април 2000 г.), руската инвазия в Грузия през 2008 г. и терористичната кампания в Сирия (започната през 2015 г.). За всеки от тези кървави подвизи Абачев е лично награден от руския лидер Владимир Путин с Орден за храброст“, отбеляза изданието.

От началото на инвазията в Украйна през февруари 2022 г. той командва 2-ри армейски корпус на така наречената „Луганска народна република“ (Източна Украйна), а Киев го обвини във военни престъпления срещу цивилни в град Лисичанск.

