Руският генерал-лейтенант Владимир Алексеев е прострелян многократно в Москва

Кадър МО- Русия

Руският генерал-лейтенант Владимир Алексеев е бил прострелян няколко пъти в Москва от неизвестен нападател. Това съобщиха на 6 февруари руски медии, позоваха се на разследващите органи.

По информация на медиите Алексеев е откаран по спешност в болница. Нападателят е избягал от местопроизшествието.

„Убиецът е чакал генерал-лейтенанта от Министерството на отбраната на Русия днес в близост до жилищна сграда на Волоколамското шосе“, съобщава руският Telegram канал SHOT, цитира Фрог.

Алексеев е първи заместник-ръководител на Главното управление на Генералния щаб на Въоръжените сили на Русия (ГРУ). Той заема този пост от 2011 г.

През 2016 г. Съединените щати наложиха санкции срещу него заради организиране на „злонамерени кибердейности“ по време на президентските избори в САЩ, на които Доналд Тръмп спечели първия си мандат.

Година по-късно Кремъл му присъди званието „Герой на Руската федерация“, твърдят източници.

Алексеев е обвиняван от Великобритания и Европейския съюз и за организирането на химическата атака в Солсбъри през 2018 г., насочена срещу руския двоен агент Сергей Скрипал и неговата дъщеря.

Двамата оцеляха, но британска гражданка, която по-късно е влязла в контакт с отровното вещество, почина.

Украйна не е официално свързана със стрелбата и досега не е коментирала случая. Киев обаче и преди е поемал отговорност за удари срещу руски представители, свързани с пълномащабната инвазия на Москва.

Най-скоро, на 22 декември, при автомобилен взрив в Москва беше убит Фанил Сарваров, ръководител на отдела за оперативна подготовка в Генералния щаб на руските въоръжени сили.

Взривното устройство е било прикрепено към долната част на автомобила на генерал-лейтенанта и е избухнало сутринта на улица „Ясенева“ в Москва. Сарваров е бил откаран в болница, но по-късно е починал от раните си.

