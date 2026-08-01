Руският канал 112: Експлозията в Москва е от газово оборудване

Кадър 112

Експлозия е станала до италиански ресторант "Балзи Роси" във висока сграда на площад „Кудринская“ в Москва , съобщи пресслужбата на московското министерство на вътрешните работи.

Към момента е известно за трима загинали и 15 ранени .

Според източник на Интерфакс , има повече жертви. Според Telegram канала Baza, 17 души са тежко ранени.

Пострадалите получават цялата необходима медицинска помощ, съобщи пред РИА Новости Алексей Кузнецов, помощник на руския министър на здравеопазването.

Според Telegram канал 112, експлозията е причинена от газово оборудване . След експлозията в сградата е избухнал пожар .

Изданието посочва, че в ресторанта е имало сватбена церемония и около 50 гости.

Много от ранените са в тежко състояния.

Поради извънредна ситуация, нощният велофестивал, планиран за провеждане по Градинския пръстен, е отменен, съобщи Московският департамент по транспорт и развитие на пътната инфраструктура в своя Telegram канал. Участниците във фестивала ще бъдат евакуирани. Нова дата ще бъде обявена по-късно.

Няколко улици в центъра на Москва бяха затворени след извънредната ситуация: изходната рампа от външния Градински пръстен към улица „Барикадная“, изходната рампа от външния Градински пръстен към улица „Кудрински“, изходната рампа от улица „Конюшковская“ към улица „Барикадная“ към Градинския пръстен и изходната рампа от улица „Конюшковская“ към улица „Мали Конюшковски“. В 21:38 ч. московско време движението по външния Градински пръстен беше частично възстановено .

Станцията „Краснопресненская“ на Кръговата линия и станцията „Барикадная“ на Таганско-Краснопресненската линия на московското метро работят нормално.

Редактор "Екип на Петел",

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