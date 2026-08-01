Руският контейнеровоз "Янина" потъна в Черно море след удар с дрон

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Санкционираният руски контейнеровоз "Янина“, плаващ под руски флаг с капацитет над 100 хиляди тона, е бил ударен и е потънал в резултат на среднощна военна операция на украинските сили. Новината бе потвърдена лично от президента на Украйна Володимир Зеленски в официалния му канал в Telegram, предаде Фокус

Държавният глава изрази благодарност към украинските военнослужещи, които по думите му ''връщат войната на Русия и отговарят на нейните удари срещу живота''.

''Нашите цели са последователно идентифицирани обекти, които осигуряват войната. Тази нощ бяха използвани средни удари - има удари във водите на Черно и Азовско море. Санкционираният руски контейнеровоз ''Янина'', плаващ под руски флаг и с капацитет над 100 хиляди тона, също беше ударен. Благодарение на точността на нашите отбранителни сили, той потъна'', подчерта Зеленски.

Паралелно с морската операция, през същата нощ подразделения на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са извършили масирани атаки срещу критична енергийна инфраструктура на територията на Руската федерация. Поразени са три руски рафинерии в Република Башкортостан, разположени на почти 1600 километра от фронтовата линия — заводи с капацитет за преработка на милиони тонове петрол годишно.

''Разстоянието до съоръженията е почти 1600 километра. Заводи, които преработват милиони тонове петрол годишно. Благодарим ви за точността! Продължаваме справедливия си натиск. Планът за дългосрочни санкции се прилага стъпка по стъпка'', допълни украинският президент.

Редактор "Екип на Петел",

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