Руският министър на комуникациите пусна бисер: Напускането на IT компаниите ни донесе "дигитален суверенитет"

Руският министър на цифровото развитие и комуникациите Максут Шадаев заяви, че с напускането на всички чуждестранни IT компании Русия е постигнала "дигитален суверенитет".

"Някой да му каже, че това се нарича изолация", подиграва се NEXTA, цитира Актуално.

Head of Russian Ministry of Digital Economy found pluses in withdrawal of foreign IT-companies from #Russia Maksut Shadaev said that Russia has achieved "digital sovereignty" because foreign IT-companies left. Somebody tell him it's not "digital sovereignty" but isolation. pic.twitter.com/bUapvZRrzV

Полша продължава да събира военна техника. Колона с такава техника се отправя неизвестно накъде, но са възможни само два варианта - към Украйна или към Беларус. Това съобщение прозвуча в ефира на руския Първи канал, гарнирано със съответните кадри. Военна техника действително има, при това в колона - само че го има латвийското знаме, не полското. А беларуската опозиционна телевизия NEXTA посочва, че кадрите са от парад на военна техника в Латвия.



🤡 Propagandists on Orc-TV said that #Poland is again preparing to send columns of tanks to Ukraine or to the Belarusian border



To prove this, they used footage from the parade of military equipment in #Latvia. The propagandists didn't even notice the Latvian flags in the video. pic.twitter.com/PtM4pvZ4nq