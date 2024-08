Руският омбудсман иска ООН да осъди "варварското нападение" на Украйна над Курска област

Кадър Х

Руският омбудсман Татяна Москалкова настоя Върховният комисар на ООН по правата на човека да осъди "варварското нападение" на Украйна срещу Курска област.

Атаката е "тероризъм от страна на Украйна", при който "са пострадали хиляди мирни жители", пише тя в канала си в Telegram. И заявява, че трябва "да бъдат взети мерки за предотвратяване на грубите масови нарушения на човешките права", предаде Актуално.

По-рано, на 7 август, Москалкова съобщи, че от нейния офис почти всеки ден се обръщат към Върховния комисар на ООН по правата на човека, към Службата за демократични институции и права на човека и други организации заради "обстрела на цивилни от украинските въоръжени сили".

AFU taking down the Russian flag in Sverdlikovo, Kursk region. This town was already confirmed under AFU control and among the first villages to be captured. pic.twitter.com/D2mGYuPg7n