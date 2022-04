Руският посланик в ООН направи гаф и после каза, че е лапсус: Тези трупове не са били по улиците на Буча преди идването на руските войски

Кадър ООН

Руският представител в ООН Василий Небензя на практика призна, че Руската федерация е отговорна за клането в Буча. Той се изпусна по време на пресконференция преди снощното заседание на Съвета за сигурност на ООН, предаде Актуално.

Небензя заяви буквално следното: "Тези трупове не са били по улиците (на Буча) преди идването на руските войски". След това, разбирайки какво е произнесъл, той се поправи, че труповете се появили след отстъплението на руснаците, явно опитвайки да представи ситуацията като лапсус. Последваха обаче куп подигравателни коментари в Twitter, че Небензя всъщност първо казва истината - това, което подсъзнанието му диктува и което е факт.

Същевременно Небензя се държа цинично по време на снощното заседание на Съвета за сигурност на ООН и обясни как Русия "пазела цивилните".

Omg, Vassily Nebenzya - Russian current Representative to the United States accidentally made a Freudian slip and said something that was really on his mind, instead of usual lies

He said there were no dead bodies in #Bucha until Russian soldiers arrived pic.twitter.com/3Xg2mtF945