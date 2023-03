Руският сепаратист Гиркин избухна с изключително обидни думи към Путин след негово изказване

Кадър Туитър, Гиркин

Едно от главните действащи лица в конфликта в Украйна от 2014 година Игор Гиркин от критика премина към директни обиди към Владимир Путин и изглежда, че няма да спре сам.

Вчера той заяви, че Русия е пред голям провал в Бахмут, а битката напомня на обсадата на Сталинград, само че в ролята на Вермахта е руската армия.

Днес Гиркин директно засипа Путин с обиди след негово изказване.

"Путин, млъквай!" С такова изключително обидно видеообръщение към руския президент Владимир Путин излезе националистът Игор Гиркин (Стрелков), бивш „министър на отбраната“ на сепаратистката ДНР и екс офицер от ФСБ, предаде OFFnews.bg.

„Млъквай! Владимир Владимирович, млъкни, просто, мълчи по-добре. И нас няма да ни е срам заради тебе, заради това, че в нашата страна има такъв президент, и врагът няма да се кефи“, обяви пред камерата Гиркин.

Причина за недоволството на националиста стана скорошното изявление на Владимир Путин, че не е нападнал Украйна през 2014 г. поради липса на модерни оръжия. По този повод Гиркин-Стрелков нарече президента на Русия "парцал". Според руснака, който има официална доживотна присъда за тероризъм заради свалянето на малайзийски Боинг над Донбас през юли 2014 година, всички оправдания на Владимир Путин просто позорят него и Русия.

Гиркин припомни съдбата на Милошевич и Кадафи, които също направиха "подобни" грешки и добави, че Путин не може да поеме отговорност и да оглави Държавния комитет по отбрана, а вместо това лети на "хеликоптерни симулатори".

По-рано Игор Гиркин разказа как да различим истинския Владимир Путин от неговите двойници. Според руски крайнодесен офицер и настоящ военен блогър, истинският Путин никога не се появява сред тълпа.

„Истинският Путин, Владимир Владимирович, беше сам в църквата в Кремъл на Коледа. Свещениците се страхуваха да се доближат до него. Вероятно там е седял снайперист и е предупредил, че ще ги застреля, ако се приближат на по-малко от 20 метра. Това е истинският Владимир Владимирович, който, когато показват, че приема министри, сяда в единия край на масата и разглежда с бинокъл къде са седнали тия хора“, каза Гиркин.

Here's the longer bit of Girkin's live stream today where he asks Putin to shut up, with more context. Girkin refers to Putin's words about the lack of hypersonic missiles being the reason why Russia couldn't invade Ukraine in 2014. And instead of properly taking command of the… https://t.co/ziHsAj2B9y pic.twitter.com/Ov4NKNQbRo