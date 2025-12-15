Кадър Ютуб

Политически дейци в Германия и други европейски държави започват да си припомнят своите предци, които са били активни функционери на нацистката партия, което не може да не буди тревога. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за "Гостелерадио на Иран", цитирано от ТАСС и bgonair.bg.

Той също така отбеляза, че ситуацията със замразените руски активи показва, че "кражбата е в кръвта на европейците".

Според Лавров, политически дейци в Германия и други страни от Европа започват да си спомнят своите предци - активни функционери на нацистката партия, което "не може да не предизвиква тревога".

Той заяви, че "теорията и практиката на нацизма" се възраждат в Европа и че европейските държави биват обединявани и мобилизирани срещу Русия по примера на Адолф Хитлер и Наполеон Бонапарт.

По думите му се наблюдават открито нацистки подходи и пълно игнориране на действията на "нацисткия режим в Украйна", подобно на поведението на Хитлер, а преди него - на Наполеон.

Обединена Европа, "под нацистко знаме, с европейски пари и европейски инструктори", отново воюва с Русия, но този път чрез ръцете и телата на украинците, подчерта Лавров.

По думите на руския външен министър, Европа е имала множество възможности да бъде участник в уреждането на конфликта в Украйна, но е пренебрегнала всички тях.

Лавров заяви, че Русия няма за какво да води диалог с настоящото европейско ръководство.

Публикациите в западните медии, според които на Русия не може да се има доверие, Лавров определи като "празни твърдения".

Той подчерта, че Западът не може да докаже с факти, че Русия някога е нарушавала поети от нея задължения.

Според Лавров целта на новата стратегия за национална сигурност на САЩ е "Европа да знае мястото си и да не се опитва да налага своите либерални порядки", а да се съсредоточи върху собствените си проблеми, без да въвлича САЩ в "достатъчно нечистоплътни игри".

По думите му Вашингтон ясно заявява на Европа: "Занимавайте се със своите дела и не разчитайте, че САЩ постоянно ще подкрепят вашите авантюри - ние имаме по-важни приоритети, преди всичко Латинска Америка и Азиатско-тихоокеанския регион".

Санкциите на САЩ срещу руските компании "Лукойл" и "Роснефт" се обясняват единствено с желанието да се "потиснат конкурентите с нечистоплътни методи", заяви Лавров.

Той отбеляза, че САЩ, изграждайки политика за противодействие на Китай, който с всяка година укрепва икономическата и политическата си мощ, не желаят да отстъпват, но конкуренцията "трябва да бъде честна".

Според него потискането на конкуренти чрез мита от 100% или 500% противоречи на принципите на глобализацията, към която САЩ са призовавали Русия след Втората световна война.

Когато санкциите се налагат открито по политически причини, това, по думите му, е не просто неравноправие, а неуважение към правата на човека и форма на диктат.

Ситуацията със замразените руски активи показва, че "кражбата е в кръвта на европейците", заяви Лавров, като добави, че "тази склонност към кражба, очевидно, е генетично присъща на много от нашите западни "колеги".

Той отбеляза, че много световни медии вече наричат председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен не иначе, а "фюрер Урсула".

Лавров заяви, че здравомислещи хора в САЩ и Европа призовават за възстановяване на принципите и механизмите за ограничаване и контрол над въоръженията, като подчерта, че Русия споделя този подход.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!