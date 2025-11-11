Руско издание: 76 на сто от държавните служители в Русия са назначили свои роднини, родата на Рамзан Кадиров с 96 поста в правителството

Кадър Кремъл

Огромен процент от руските държавни служители - 76 на сто - са назначили свои роднини на власт, установява мащабно разследване на журналисти от руското независимо издание "Проект" за непотизма сред управляващия елит.

След анализ на биографиите на 1329 високопоставени държавнци те заключават, че трима от всеки четирима (общо 1012 души) имат роднини в правителството, в бизнес, свързан с държавни поръчки, в обществената дейност, финансирана от бюджета или политически партии (всички те, в една или друга степен, са подчинени на Кремъл, отбелязват от "Проект"), в държавни предприятия. Така 76% от официалните лица или са наследници на други чиновници, или са уредили живота на своите потомци за сметка на държавата, цитира Актуално.

Средният брой на проучените роднини на всеки държавен служител е оценен на 8 души, което означава, че общо разследващите журналисти са проучили биографиите на около 10 000 души. Изследвани са родствените връзки на държавните служители, които са заемали постовете си към 1 януари 2025 г.

Военното министерство и висшият съд са "първенци", следват законодателните органи и офисът на Путин

"Най-семейните" институции са Министерството на отбраната и Върховният съд - всеки един от висшите им служители има роднини, които получават заплата от Руската федерация.

В Съвета на федерацията, т.е. горната камара на парламента, този процент достига 86 на сто, а в Държавната дума (долната камара) е 84%. Следва в администрацията на самия Владимир Путин – 68% от официалните лица там имат роднини на държавна заплата.

Преди дни писахме за издирвания от Международния наказателен съд стопанин на Кремъл, който е помогнал на поне 24 свои роднини да си осигурят места на държавни позиции. Разширеното разследване показва, че те са даже още повече - 27: Историческа справка: Шуробаджанащината при Путин няма равна (СНИМКИ).

Сред държавните корпорации рекордът се държи от "Газпром", банките ВТБ и "Сбербанк", както и "Ростех" - компанията за производството и износ на високотехнологична промишлена продукция. Роднини на служителите им са наети практически навсякъде.

Има и списък с олигарсите с най-голям брой роднини, заети в държавното управление или в бизнес, свързан с държавата. Подреждането водят Аркадий и Борис Ротенберг с 19 роднини на високи постове. Двамата братя са приятели на Путин и съсобственици на най-голямата компания за строеж на газопроводи и мрежи за електрозахранване - "Стройгазмонтаж". След анексирането на Крим през 2014 г. и двамата бяха санкционирани от САЩ.

25 политически династии в Русия: Рамзан Кадиров оглавява списъка

Според журналистите в Русия вече са се формирали 25 политически династии. Чеченският лидер Рамзан Кадиров оглавява това подреждане - неговото семейство и близък кръг заемат 96 позиции в правителството.

Путин не е далеч зад него, като е осигурил поне 27 поста за роднини и близки сътрудници, включително на считаните за негови близки Алина Кабаева, Светлана Кривоногих и Людмила Очеретная, плюс Сергей и Анна Цивилеви. Анна е дъщеря на братовчеда на Владимир Путин, Евгений Путин, и заема длъжността държавен секретар - зам.-министър на отбраната.

Други в челните редици, които са назначили свои роднини на власт, са: Арсен Каноков, член на Съвета на федерацията (19); главният изпълнителен директор на "Ростех" Сергей Чемезов (16); Николай Патрушев - помощник на президента и бивш секретар на Съвета за сигурност (15); директорът на "Росфинмониторинг" Юрий Чиханчин (15).

Мнозинството от държавните служители са потомци на семейства от съветската номенклатура

Проучването разкрива също, че близо 60% от настоящите руски държавни служители са потомци на семейства от съветската номенклатура, а почти една трета от всички висши мениджъри са с опит в областта на сигурността или военното дело.

Освен това Кремъл осигурява работа на най-малко 10 лица, свързани с репресиите от съветската епоха – пряко или чрез семейни връзки.

"Те си ни предават едни на други като собственост", казва главният редактор на "Проект" Роман Баданин.

