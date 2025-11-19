Руското "Радио на Страшния съд" UVB-76 посочи ясно една държава в ЕС

Кадър Ютуб

Мистериозното руско "Радио на Страшния съд" предизвика лека паника в Европа, след като изпрати поредното зловещо послание. Мнозина се опасяват, че враждебната нация току-що е разкрила следващата си цел след Украйна.

"Зумерът“ или UVB-76, която е активна от Студената война, отново започна да излъчва поредици от несвързани звуци, като цифри, букви и случайни думи, докато не се чу една ясно различима дума, а именно - "Латвия", предаде Днес.бг.

Сигналът беше изпратен в понеделник, като мнозина в социалните медии се притесниха, че Русия може да планира офанзива в съседната страна.

Тъй като Латвия е член на НАТО, всяка атака би предизвикала отговор от всички останали членове на блока, включително САЩ, и потенциално би предизвикала Трета световна война.

"Зумерът"

Това е руска късовълнова станция, която работи от 70-те години на миналия век, като най-вече издава постоянен, зловещ бръмчащ звук, наподобяващ повреден уред. Не е известно кой редовно я слуша.

Експерти обаче предполагат, че станцията е свързана със стратегическото военно командване на Русия, вероятно за изпращане на секретни заповеди, тъй като честотата на тези сигнали обикновено се увеличава по време на кризи, като войната в Украйна.

Изненадващото излъчване в понеделник включваше шест различни съобщения през целия ден, включително едно, което гласеше "NZHTI NZHTI 15854 LATVIA 5894 4167".

Друга част от предаването бяха думите НАНТОТЮК, ЛАСТ, БОЛОНСКИ, ГАЛВАНИЗАТОР и ДРАУ.

Предупреждение?

Въпреки че "нантотюк" изглежда не може да се преведе на руски или английски, „болонски“ е истинска руска дума, означаваща болонезе, традиционният италиански сос.

Италия също е член на НАТО и е един от 12-те членове-основатели на организацията.

Междувременно думата „галванизатор“ е английски термин за работник, който покрива желязо или стомана с други метали, като цинк.

В исторически план бившият Съветски съюз е наречен „Желязната завеса“ от Уинстън Чърчил през 1946 г., защото умишлено е изолирал Русия и нейните сателитни държави от Запада, като гигантска желязна стена, спусната през Европа.

Въпреки това, директното назоваване на Латвия в загадъчното съобщение създаде най-голяма паника, тъй като напрежението между Русия, Украйна и НАТО остава опасно високо.

Ако Русия нападне Латвия, това ще задейства Член 5 на НАТО, обещание, че всички членове на международния алианс ще се защитават взаимно, което потенциално ще доведе до пълномащабна ядрена война.

Въпреки кошмарните последици от избухването на Трета световна война в Европа, някои рускоезични потребители в социалните медии приветстваха възможността за инвазия.

"Може ли Латвия да бъде изтрита от картите?? Започна ли!!????", попита един човек.

"Трябва да добавим и Естония и Литва", коментира друг потребител на социалните медии, преведено от руски.

Латвия, Естония и Литва са по-малки страни от НАТО, които се намират по руската граница. Членките на НАТО Норвегия, Финландия и Полша също споделят граница с Русия, която заплаши да отмъсти, ако Украйна бъде приета в алианса.

Мнозина обаче се опасяват, че войната на Русия в Европа вече се е разпространила тайно в страните от блока чрез използването на дронове и саботаж.

В понеделник, същия ден, в който беше излъчено предаването по радиото „Страшният съд“, полският премиер Доналд Туск намекна, че подозира Русия за голяма експлозия на влакови релси през уикенда, определяйки действието като „безпрецедентен акт на саботаж“.

Полските власти също задържаха десетки хора по подозрения за саботаж и шпионаж, откакто руската инвазия в Украйна започна през февруари 2022 г.

Белгия, Естония, Чехия и Дания забелязаха неидентифицирани дронове над военни бази и летища през последните месеци, като тези членове на НАТО също подозират, че идват от Русия. Нахлуванията доведоха до затваряне на въздушното пространство, закъснения на полети, блокиращи хиляди пътници, и извънредни срещи на НАТО.

"Хибридната война на Путин вече засегна Европа с дронове, саботаж и кибероперации. Сега той разтърсва каналите с ядрено кодиране", предупреди един потребител в X.

