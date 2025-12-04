Руското издания на BILD: Папа Франциск е посочил в завещанието си средства в помощ на Украйна

снимка: Пиксабей

Папа Франциск, който почина през април тази година, е поискал в завещанието си да насочи част от средствата си в помощ на Украйна. Това пише руското издания на BILD, позовавайки се на историята на монахинята Лусия Карам в испанско радиопредаване.



Според нея, завещанието на папата е предвиждало част от средствата му да бъдат изразходвани за закупуване на линейки за Украйна. Освен това е била спомената и "военната зона“, допълва "Фокус.



Както отбелязва BILD, от февруари 2022 г. Лусия Карам многократно е пътувала до Украйна с хуманитарни мисии. Според самата монахиня, тя е била дълбоко трогната от жеста на папата, който многократно ѝ е обещавал подкрепа приживе.



"Но никога не съм очаквала това да се случи в тази форма“, признава жената.



Папа Франциск и войната в Украйна



Както писа Униан по-рано, от първите дни на пълномащабното руско нахлуване в Украйна, Франциск многократно е призовавал за мир, диалог и помирение. В същото време, неговите формулировки често се възприемаха в украинското общество като отъждествяване на агресора и жертвата.



Така, сред най-скандалните му изявления беше предложението към Украйна да "хвърли бялото знаме“, направено през март 2024 г.



А през август 2023 г. шумен скандал беше предизвикан от изявлението му за "Велика Русия“, направено в реч пред католическата младеж на Санкт Петербург.



Изказването му, критикуващо "производителите на оръжие“, беше възприето като упрек към онези, които доставят оръжие на Украйна.



Почти след всяко подобно изявление на Франциск, пресслужбата на Ватикана трябваше да уточнява, че папата всъщност изобщо не е имал това предвид.

