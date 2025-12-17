Руското посолство в Лондон: Нямаме намерение да нападаме Обединеното кралство

Пиксабей

Русия няма никакви намерения да напада Обединеното кралство, заявиха от руското посолство в Лондон по повод обвиненията на новия шеф на МИ-6 Блейз Метревели, че Москва се опитва да тормози Великобритания и съюзниците ѝ.

В понеделник Блейз Метревели, първата жена ръководител на тайната разузнавателна служба, заяви, че Великобритания "действа в пространство между мира и войната" и че всеки има отговорност да разбира опасностите, защото "фронтовата линия е навсякъде". Тя изтъкна, че Москва "тормози, всява страх и манипулира" като си служи с всякакви видове атаки. В първата си голяма реч тя се фокусира и върху опустошителната война на Владимир Путин в Украйна, обвинявайки го, че "протака преговорите" за мирно споразумение и предупреждавайки, че съдбата на Киев е "фундаментална не само за европейския суверенитет и сигурност, но и за глобалната сигурност".

Руското посолство обаче отвърна във вторник вечер на удара, призовавайки за "край на представянето на Русия като враг на Обединеното кралство и Европа". В изявление на посолството се казва: "Считаме за необходимо да припомним няколко очевидни факта. Русия няма планове, намерения или причини да се ангажира във въоръжен конфликт с Обединеното кралство, както местните медии непрекъснато плашат аудиторията си. Всички клевети от типа "хибридни заплахи" също са напълно неоснователни", предаде БНР.

