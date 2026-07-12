Руслан Трад: "Прогресивна България" няма капацитета да управлява изцяло процесите в страната

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„Прогресивна България няма капацитета да управлява изцяло процесите в страната. Не говоря само за политическите процеси. Говоря и за онези, които не виждаме видимо – подземния свят, структури, които за тях е важно в България до някаква степен да няма силно правителство". Това каза в предаването "120 минути" Руслан Трад - сътрудник по глобална сигурност в Атлантически съвет на САЩ, журналист и част от журнала „Де Ре Милитари“.

"В момента Радев не разполага нито с финансите, нито с хората да контролира тези процеси. Тук идва неговия проблем. Той идва с конкретна цел, трябва да излъчи конкретен наратив, който да се хареса на Москва, това не се отрича дори в партията на Радев. От друга страна парите от Брюксел не могат да бъдат заменени с нищо друго. Тук идва нещо тежко за тях, те влизат от популистки в популистки наратив, в който никой не е доволен от техните действия, нито избирателите им, нито партньорите в Брюксел. Виждаме огромни разлики от говоренето тук и навън“, каза още той.

Вчера самолетът на премиерът на Израел Нетаняху е прекарал около час в София. Руслан Трад коментира темата:

„Честно казано това са нормални неща, случват се. По-интересно е, че изведнъж и нашите летища станаха важни за световната сцена. Това стана и с извънредно кацналия самолет наскоро в Бургас“, споделя Трад.

Срещата в Анкара започна с предупрежденията на Тръмп, че ще изтегли военни части от Европа, горчивина, че европейски съюзници не са подкрепили военните удари срещу Иран и заплаха, че САЩ ще прекъснат търговските връзки с Испания. На фона на този тон обаче, Тръмп сложи и подписа си под декларация за „непоколебим ангажимент към нашата колективна отбрана“, включително към член 5, който гласи, че „нападение срещу един е нападение срещу всички“. Ето как коментира темата журналистът Руслан Трад:

„Препоръчвам на всички зрители да реагират хладнокръвно, когато четат изявления на Тръмп, защото той реагира емоционално. Това сме го виждали и в първия му мандат и сега. Видяхме го на миналата среща на НАТО“. По думите му САЩ продължават да са много важен партньор, особено по отношение на конфликта в Украйна.

„Би било много трудно Щатите да спрат търговията си в Испания. По статистика това дори е по-изгодно за тях, отколкото за Испания. Това са стари партньорства, които няма да бъдат прекратени лесно заради емоционалните сблъсъци между премиера на Испания и Тръмп“, коментира още той.

Относно промяната в отношението на Тръмп към Зеленски през последните 15 месеца, журналистът коментира следното:

„Тръмп се държа отвратително със Зеленски в Белия дом, но основното е какво е заложено на карта. От една страна е много важно егото на Тръмп, но неговата администрация всъщност осъзнава промяната във ветровете. Баланса на силите със сигурност се променя. Тръмп вижда, че Зеленски вече има карти в ръкава. През времето между разговорите тогава и сега Украйна много подсили своите възможности до такава степен, че сега се обсъжда експорт на военни продукти на украинската промишленост към други държави, нещо което преди беше немислимо. Дали ще се изпълни договор за „Пейтриът“ сега дори не е от значение. Важно е посланието, което отправи Тръмп. Когато сега Тръмп говори за Русия, той има предвид и Китай. Това е най-важния военен театър“.

По думите му Русия вече се представя зле в отбраната си, в същото време продължава да действа като подизпълнител на китайския геополитически модел.

„За последните месеци се промени баланса в контекста на войната с Иран. Руската федерация опита да капитализира печалби, защото се надяваше да изнася петрол. Това не се случи заради ударите на Украйна по инфраструктурата и най-вече по европейските пристанища на Русия“, каза той.

„Има няколко цели. Украинската армия дестабилизира фронта в Запорожие, в момента руснаците изтеглят единици от този фронт. Дестабилизира окупационната администрация в Крим и в другите окупирани зони, както и граничните райони на Русия. Това нямаше много вероятно да се случи без два фактора – подсилването на военната индустрия с новите модели дронове и балистични ракети и ролята на американското разузнаване. Потвърдено е, че САЩ снабдява с жизненоважни данни украинските сили при дълбокобойни удари навътре в руска територия“, каза той.

Редактор "Екип на Петел",

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