Руснак падна на колене в "България търси талант", Цитиридис му натисна "червеното копче"

Кадър БТВ

Чудесен руснак бе отхвърлен с червен бутон от Цитиридис.

През деня - ИТ специалист, вечер - певец, който обича да плете! Алексей Красниченко доказа, че когато пееш със страст, не е нужно да си перфектен, важно е да си искрен, сочи визитката му.

Цялото жури обаче му каза "Не" заради изпълнението на прекрасна френска песен - "Avoir une fille" от мюзикъла "Ромео и Жулиета"

На моменти обаче прозвуча фалшиво.

Ето част от коментарите:

Толкова емоция! Аз направо настръхнах!

Човекът пя хубаво,не заслужаваше 3 "не"

НЕ очаквах повече от журито. Човекът е руснак.

Ей този едър руснак от Сибир – пада на колене, пее нежно и на френски… като лебед в кожа на мечка.

А дали има бели мечки в Сибир? Не знам, ама тая нежност си беше направо полярна магия.

Всички вкупом като чуят "Русия" и скачат като ощипани- защо и тук месят политиката??

Катерина първа бърза да каже" не", то и гърка е същият.

Предните предавания отсвириха и друг руснак, поне тук не смесвайте политика .

Други обаче признават, че изпълнението му звучеше емоционално, но фалшиво.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!