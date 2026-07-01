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Руснаци даряват джипове на воюващите срещу Кремъл в центъра на София

01.07.2026 / 12:28 2

Булфото

С дарение в подкрепа на въоръжените сили на Украйна от София ще бъдат изпратени 17 високопроходими автомобила. Джиповете, върху стъклата на които беше поставено украинското знаме, бяха паркирани сутринта до храм-паметника "Св. Александър Невски" в София. Те са дарение от граждани на Русия, каза пред журналисти Геннадий Воробьов от Бесарабски фронт. Инициативата има традиционен характер - преди две години отново се събрахме тук, посочи той.

Автомобилите могат да служат за превоз на хора и за доставяне на муниции и храна, заяви Воробьов. По думите му дарението е част от усилията за подкрепа на Украйна на фронта. Той каза, че се брани Източната порта на Европа, затова, според него, не може да си позволим Украйна да загуби, предаде БТА.

В отговор на въпрос Геннадий Воробьов каза, че дарението е от руснаци, които живеят в България и в Русия. Голяма част от тях са с наказателни дела и с конфискувано имущество. Преследвани са в самата Русия, затова се пазят, за да не бъдат идентифицирани, заяви още той.

Част от събралите се хора бяха с маски и тъмни очила. Някои от тях носеха военни униформи. Те развяха украински знамена и се поздравиха с викове "Слава на Украйна".

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Коментари
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0
Off Road (преди 18 минути)
Рейтинг: 59588 | Одобрение: 14038
Питам се, защо тукашните украинци не си подарят лъскавите джипове и да помогнат на собствената си страна?
3
0
kris (преди 23 минути)
Рейтинг: 629096 | Одобрение: 123666
Геннадий Воробьов от Бесарабски фронт....Тия са руснаци колкото аз съм китаец....Предатели, безродници !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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