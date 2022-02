Руснаци в Новосибирск излязоха на протест срещу войната

кадри Туитър/Aleph א @no_itsmyturn

Група руски граждани излязоха на протест против войната в Украйна в град Новосибирск. Кадри от демонстрацията под наслов „Не на войната” бяха разпространени в Туитър. Мирната демонстрация се провежда пред военен мемориал в руския град.

Протестът не е единствения в Русия. Позицията си против нахлуването в Украйна тази сутрин предизвика декларации от страна на руски интелектуалци и творци, както и на представители на местното самоуправление в различни части на страната.

Novosibirsk, #Russia

A group of protesters shouting "No to war"