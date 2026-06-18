Руснаците са в стрес от украинските удари в Москва: Никога не са виждали на живо истинска война

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Хората в Москва са в стрес от бруталните украински удари.

Десетки клипове показват ужасени столичани, които за първи път в живота си виждат истинска война, която вече е край домовете им, както години наред живеят украинците.

Много са критиките към властите, че не е имало обявена никаква въздушна тревога или дори предупреждение със СМС.

От многобройни клипове се вижда, че сочената от Кремъл като "най-сигурна в света" въздушната отбрана на Москва е напълно пробита от украинските дронове, които минават като на парад.

Близо 200 дрона атакуваха Москва и Московска област тази нощ.

ТАСС съобщава, че тази атака срещу руската столица е най-голямата през последните две години. За втори път тази седмица е ударена нефтопреработвателната рафинерия „Капотня“. На нейна територия избухнаха няколко пожара, а цистерните с гориво още не са угасени, предаде OFFnews.bg.

Шестнадесет души са ранени при атака с дронове в Московска област, съобщава Би Би Си.

Това е „напълно справедлив отговор“ на руските удари по украински градове, заяви Володимир Зеленски.

Според руското Министерство на отбраната, 17 руски региона са били атакувани през нощта срещу четвъртък (докладите на министерството включват данни за анексирания Крим и Азовско море), като 555 дрона са „прихванати и унищожени“ над тези региони.

След 9:00 ч. местно време кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че над руската столица вече са свалени приблизително 194 дрона.

Според ТАСС, въз основа на информация, публикувана от Собянин, днешната атака срещу Москва е най-голямата през последните две години.

В резултат на атаката, според кмета на Москва, отломки от дрон са паднали върху търговския център „Садовод“. Той твърди, че са регистрирани незначителни щети на една сграда и няма пострадали. Освен това, пожар, причинен от удар с дрон, е избухнал и в търговския център „Мега Белая Дача“, който оттогава е затворен, съобщи Интерфакс, позовавайки се на местните власти и ръководството на мола.

Той каза още, че няколко дрона отново са успели да достигнат Московския нефтопреработвателен завод в Капотня.

Това е втори удар по тази рафинерия през тази седмица. Източници на Ройтерс съобщиха, че след пожара на 16 юни рафинерията е била напълно затворена и е планирала да възобнови рафинирането на петрол през следващите дни. Според агенцията, инсталацията за първична дестилация на петрол се е запалила и е била повредена.

Последиците

Полицията затвори Московския околовръстен път в двете посоки от Новорижанското шосе (Волгоградски проспект) до Каширското шосе, както и улиците Чагинская и Капотня от Верхнее Поля до Московския околовръстен път и улица Верхне Поля от улица Мариински парк до Московския околовръстен път. Движението по Новорижанското шосе срещу улица Приволная беше ограничено.

В изявлението на ведомството не се посочва дали ограниченията за движение са свързани с атаката с дрон, но преди два дни движението по някои улици в близост до Московската нефтена рафинерия вече беше затворено след предишна атака срещу нея.

Московските летища преустановиха дейността си. На летище „Шереметиево“ пътниците са били изпратени в убежища, включително от самолетите си.

Според Интерфакс, „Аерофлот“ и „Россия“ вече са отменили над 170 полета до и от Москва.

В момента над 80 полета от Москва и над 90 полета до Москва са посочени като отменени. Съответно над 50 и 60 полета са отложени.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи в своя Telegram канал, че жена от село Степаново в градски район Електростал е пострадала при атаката, където, според губернатора, отломки от сваления дрон са повредили покрива на частна къща. Жената е получила лека травма на рамото и е отказала хоспитализация.

Малко по-късно Воробьов уточни, че броят на ранените е нараснал до 16, включително две деца.

Сред ранените са жители на Раменское, Солнечногорск, Люберци, Дзержински и Котелники.

Според Воробьов, дрон е ударил жилищен блок на улица „Гагарин“ в Жуковски. Няма пострадали, жителите са евакуирани, а пожарната стълба между 23-ия и 24-ия етаж и две балконски плочи са повредени.

В Люберци фитнес център и обект в индустриална зона са повредени. В Котелники търговският център „Белая дача“ се е запалил, след като отломки от дрон са паднали върху покрива му. Летни къщи и парцели са повредени в Чехов и Павловски Посад.

Други руски региони

Дронове също атакуваха Ростовска област през нощта. Регионалният губернатор Юрий Слюсар заяви, че един човек е убит и двама са ранени, два търговски обекта са се запалили, а дизелов локомотив е повреден.

Според Astra, петролна база в региона е била ударена, което е предизвикало пожар. Тази информация не е официално потвърдена.

Какво каза Зеленски за ударите

Украинският президент Володимир Зеленски коментира нощната атака срещу руски региони.

„Тази нощ нашите удари отново достигнаха Московска област: за втори път за седмица беше ударена Московската нефтопреработвателна фабрика. Цели в Ростовска област и във временно окупираните територии на Украйна също бяха ударени“, написа той в Telegram.

Зеленски нарече тези удари „напълно справедлив отговор на руските удари“ по украински градове и населени места.

Малко по-късно украинският президент заяви пред репортери, че масираната атака срещу Москва и Московска област в четвъртък сутринта е отговор на неотдавнашния удар на Русия срещу Киев, по-специално срещу Киево-Печерската лавра, където катедралата „Успение Богородично“ се запали при атака на 15 юни. Петима души загинаха в Киев.

Украйна предупреди, че ще отговори на атаките на 15 юни и няма да „седи мирно“, каза Зеленски.

„Ако Украйна изгори, ще изгори и вашата Москва“, предупреди украинският президент.

Той също повтори думите си от сутрешната си публикация в Telegram, призовавайки Русия да прекрати войната. Руският президент Владимир Путин обаче не е проявил подобно желание, каза Зеленски, което го накара да призове западните партньори да увеличат натиска върху Русия чрез санкции.

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