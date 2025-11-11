Русо изкушение превзе ефира

Редактор: Недко Петров

Стопкадри бТВ

През нощта над Източна България все още ще има превалявания на места, които постепенно ще спират, както ще става и в другата част от страната.

Утре ще бъде ясен и предимно слънчев ден. Преди обед в източните райони ще бъде облачно, но постепенно облаците ще се разкъсват и ще намаляват, обяви красива руса синоптичка.

Сряда ще започне с минимални температури в населените места между четири и девет градуса, а София едва два градуса. На отделни места в котловините и низините пък ще се образуват мъгли.

Дневните стойности ще останат все още необичайно високи за сезона. Максималните температури ще са между 12 и 17 градуса, а в столицата около 12.

Слънчево и подходящо за разходки ще бъде времето в планините. Максималната температура на 1200 метра височина ще е около 10 градуса, а на 2000 метра около 3.

През следващите дни вятърът ще отслабне, а на места дори и ще стихне. Сутрин в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска облачност, но около обед небето ще се прояснява и ще бъде предимно слънчево.

Температурите леко ще се променят и минималните ще се понижат до около нулата, а максималните сте останат между 12 и 17 градуса.

В събота предстои повишение на дневните стойности, а в неделя облаците се увеличават, но въпреки това ще остане топло и с южен вятър, заяви за бТВ Александрина Янкова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!