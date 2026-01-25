Ружа Райчева: „Румен Радев ще разбърка картите на всички"

кадър: Бтв

„Румен Радев ще разбърка картите на всички, въпросът на кого най-много ще се изясни покрай неговото позициониране и това с кого ще управлява. На този етап изглежда, че с ПП-ДБ, колкото и невероятно да изглежда на потенциалните избиратели и на Радев, и тези, които ПП-ДБ са образували покрай себе си. Но все пак БСП и ИТН са най-застрашени, заплаха има и за тези, които имат евроскептичен и патриотичен профил – определено Радев ухажва техния профил с предложението си за референдум, кога да влезем в еврозоната“, коментира за Бтв Ружа Райчева.

И обобщи – бившият президент е избрал труден път на обединяване на либералите и патриотите в едно.

