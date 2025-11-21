Ружа Райчева: Дайте 100 хиляди лева награда на този, който разгадае какво каза Рая Назарян

Кадър Фб

Парламентът трябва да даде 100 000 лв./50 000 евро награда на този, който разгадае какво точно каза председателят Рая Назарян на форума за демокрация в Брюксел

Разбирам, че в ГЕРБ е традиция да не могат да говорят английски, ама…., пише Ружа Райчева.

Новият председател на 51-ото Народно събрание Рая Назарян тази седмица участва във форум на тема демокрация, организиран от Европейския парламент в Брюксел, предаде OFFnews.bg

В рамките на формата тя направи обръщение към евродепутатите и европейските председатели на парламенти на английски.

В 5-минутното си изказване Назарян на няколко пъти трудно произнасяше фразите, но към края на речта си изрече няколко нови за английски речник фрази.

В загадката се пита: Какво точно иска да ни каже председателят на парламента Рая Назарян?

