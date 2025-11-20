Ружа Райчева: Изключително голям протест в София. Управляващите ги е страх от собствения им народ, защото отдавна го изгубиха

Кадър Фб

Ружа Райчева съобщи какво вижда с очите си:

"Изключително голям протест в София.

Гражданското общество е живо!

А всички управляващи гледат сега тайно хората, за които иначе по цял ден се кълнат, че работят - скрити зад екраните и се СТРАХУВАТ.

Усещате ли миризмата на страх?

Носи се над цялата столица! Страх ги е от собствения им народ, защото отдавна го изгубиха! Не сме с тях и много скоро ще го разберат!"

