Ружа Райчева: Изключително голям протест в София. Управляващите ги е страх от собствения им народ, защото отдавна го изгубиха
Кадър Фб
Ружа Райчева съобщи какво вижда с очите си:
"Изключително голям протест в София.
Гражданското общество е живо!
А всички управляващи гледат сега тайно хората, за които иначе по цял ден се кълнат, че работят - скрити зад екраните и се СТРАХУВАТ.
Усещате ли миризмата на страх?
Носи се над цялата столица! Страх ги е от собствения им народ, защото отдавна го изгубиха! Не сме с тях и много скоро ще го разберат!"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!