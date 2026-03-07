Ружа Райчева: Пеевски чака новите лица около Радев и ще стреля

кадър: бТВ

"Радев и "Сияние" евентуално ще дърпат от всички, които имат анти-ГЕРБ и анти-Пеевски заявки. Има един Доган-Радев съюз, който вече е доста виден и ясен".

Това мнение изказа пред БНР журналистът от Off News Ружа Райчева.

Според нея на изборите коалиция "Сияние" на Николай Попов - бащата на загиналата в катастрофа Сияна, има шанс да отнеме от настоящите политически формации. Това обаче се пренебрегва от доста хора, смята тя. Николай Попов вече има опоненти, отбеляза журналистът и допълни, че той вече е нарочен за човек на ГЕРБ. По думите ѝ обаче темата със загиналите на пътя деца е достатъчна, за да призове доста хора, отблъснати от изборния процес, да гласуват.

"Това е черният лебед, който не е ясно дали ще прескочи бариерата или не, тъй като тя ще бъде по-висока".

В предаването "Политически НЕкоректно" Райчева отбеляза, че се очаква вълна в полза на "Прогресивна България" на Румен Радев.

Това, което чуваме от Радев и Иво Христов, е, че не искат да има нова сглобка - или "Прогресивна България", или олигархията, напомни тя. По думите ѝ в техния лагер се заформя настроение, че ще успеят сами да съставят правителство, което според нея е доста амбициозно.

"Това е промяна. В последния месец преди тези проучвания, когато Радев направи своята заявка, те бяха по-плахи в заявките си. Наблюдаваме предизборно втвърдяване и отричане на останалите".

Ружа Райчева подчерта, че заявките и на двете коалиции са анти-Пеевски и анти-ГЕРБ. Такива заявки имаме от повечето формации в сегашния парламент, изтъкна тя.

Според нея ИТН "потъват с кораба":

"Те извършват до края работата на това мнозинство. Те са действащите лица от името на старата власт. Докато БСП се опитват отчаяно, частично да се разграничат от нея".

По думите ѝ АПС няма да влезе в новия парламент, но има някакво сътрудничество с Румен Радев. В това включвам и ПП-ДБ, допълни журналистът.

ГЕРБ успяват да задържат своите избиратели, продължи коментара си тя. Според нея те не са застрашени от Радев.

"Те трябва да задържат своя електорат и да го убедят, че досегашното правителство е успех", смята тя.

По думите ѝ тактиката на ДПС-НН е по-различна:

"Там има окопаване. Основната най-тежка воля, която се налагаше в това старо правителство, беше на Пеевски. Той в момента се е оттеглил, но си подготвя редиците. Не мисля, че той е застрашен. Мисля, че чака да види кои нови лица Радев ще извади и ще стреля. Дали ще се опита да бъде по-тих, така че да избегне ударите от Радев, защото Радев също се опира на неговия образ - Радев има нужда от Пеевски като отсрещна точка, върху която да отбива удари. Може би това е новата стратегия на Пеевски да мълчи през тази предизборна кампания и да остави други да вършат неговата воля".

