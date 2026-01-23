Ружа Райчева: Радев хвърли партиите в ступор, Борисов се наглася според условията

кадър: бТВ, архив

В момента партиите са в ступор и са прекратили търсенето на компромати и опорки срещу задаващия се проект на Румен Радев.

Само част от статуквото се опитва да се присламчи към него. Бойко Борисов винаги добре се е нагласял според условията.

Това коментира журналистката Ружа Райчева в предаването на Радио Варна POST FACTUM.

По думите й вече има сигнали за препозициониране и задкулисни договорки.

Новият проект ще е удар по доста от партиите, включително и върху управляващите. Сега всичко е хаотично, защото самите те не знаят срещу кого се изправят, посочи тя.

Според Райчева липсва центристката формация, а Радев единствено може да спечели, ако не залита към крайности, като това да създаде поредна радикална партия.

Не по-малко сложен изглежда и въпросът за евентуално сътрудничество с ПП-ДБ, поради отчетливо различни геополитически позиции, което би било трудно за обяснение пред техните електорати.

Предизвикателство е да бъдат убедени избирателите на ПП-ДБ за потенциална сглобка с новия проект, но знак, че може да бъдат направени опити за сближаване е смекченото на говоренето на ДБ по отношение на Радев, смята политическият анализатор. Тя припомни и думите на Благомир Коцев, който посочи, че вратата на ПП-ДБ за коалиция е отворена.

