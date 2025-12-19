Ружа Райчева: Цънцарова е уволнена, вече съм сигурна, че всичко е възможно

Кадър БТВ

Мария Цънцарова е уволнена от bTV. Това написа преди минути Ружа Райчева.

"Мария Цънцарова е уволнена.

Вече съм сигурна, че всичко е възможно..." - сподели Райчева в личния си фейбук профил.

"P.S. И някак това се случва ден след експлозивното интервю с Радостин Василев в сутрешния блок на бТВ.

A дали няма общо онази бунтарска чаша с надпис "Време е за промяна", публикувана наскоро от Цънцарова в социалните мрежи?", поясни Райчева.

Блиц припомня, че още преди месеци се появи информация, че провокативните въпроси на Мария Цънцарова и леко пренебрежителната й усмивка към конкретни политици вече няма да бъдат запазена марка на "Тази сутрин" по bTV.

Партньорката на Златимир Йочев ще се оттегли от сутрешния блок след Нова година и най-вероятно ще стане водеща на седмично предаване.

