Ружа Райчева: В случая с "Баба Алино" имаме групово узаконяване на беззаконието

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Няма как да има яснота за това кой носи отговорност за случая с незаконното строителство в местността "Баба Алино" край Варна, защото разбираме, че има две основни политически сили, които са замесени в управлението на Варна през последните години. Това заяви в предаването „Позиция“ на Радио Варна журналистката Ружа Райчева.

Политическите сили са ГЕРБ, а след тях ПП „Продължаваме промяната“. Въпросните две партии в момента са в битка помежду си, в която се сочат с пръст кой е по-виновен от другия, а от друга страна имаме кабинетът Радев, който седи и недоумява и е в ролята на разследващ орган за това какво се е случило, каза още Райчева.

Озадачаваща е тишината от страна на службите, но от друга страна – аз не помня момент, при който от службите нещо да са казвали, освен ако не изтече услужливо по някои канали и медии, коментира още тя. В случая "Баба Алино" имаме очевидно политически чадър, а отговорността е широко разпределена – и на високо и на ниско ниво.

Ние нищо не знаем все още и за случая „Петрохан“ и няма и да разберем. Там също имаме доста мътна следа от службите, която никога няма да разберем докрай, направи сравнение Ружа Райчева.

Журналистката изказа подозрение, че най-вероятно не един човек, а много хора са печелили от присъствието на Олег Невзоров в България, защото казусът с "Баба Алино" не може да се случи без съдействието на голям кръг заинтересовани лица, които да имат печалба от него. Тя припомни, че Невзоров е разследван за пране на пари в Украйна, освен, че е обект на мобилизация. Неговото присъствие в България е абсолютно незаконно и няма причина украинският посланик да го защитава, заяви Райчева.

В момента голямата тема за страната ни е бюджетът на държавата. Най-раздут е бюджетът на МВР, но забелязахме уверения от страна на Демерджиев, че няма да се правят масови съкращения, а ще има внимателен анализ и оптимизиране.

Редактор "Екип на Петел",

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