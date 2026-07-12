Ружа Райчева: Властите да кажат дали дъщерята на Орлин Алексиев е арестувана пияна след гонка с полицията

Кадър Фб

Мистерия се заплете с името на бащата на младото момиче, което бе арестувано след гонка с полицията в София.

Първи за случая съобщи Нова тв, но незнайно защо не бе съобщено името на политика, който вероятно е много сериозен властови фактор.

Малко по-късно сайт излезе с информация за политика и посочи, че това е Орлин Алексиев от ГЕРБ, но публикуцията бе изтрита малко по-късно.

„По информация на Нова телевизия арестуваната пияна зад волана при гонка на Околовръстното в София е с инициали Д.О.А. и е дъщеря на бивш столичен общински съветник. Веднага се сещам кой е небезизвестен бивш столичен общински съветник с инициали О.А. – Орлин Алексиев. Търся в Google Орлин Алексиев дъщеря. Виждам, че мними са пуснали преди минути новина, че става дума именно за дъщерята на Орлин Алексиев, след което са ги ИЗТРИЛИ. Как стават тези работи? Чакаме властите официално да каже – тя ли е, не е ли.“ Това написа в социалните мрежи журналистът и анализатор Ружа Райчева по повод появилата се, но непотвърдена официално информация за арестуваната снощи млада водачка с над 2 промила алкохол в кръвта, която отказала да подпише документите на полицията след консултация по телефона с баща си.

Публикация в социалните мрежи твърди, че арестуваната с над 2 промила алкохол в кръвта след гонка на Околовръстното шосе в София 24-годишна жена е Дарина Алексиева - дъщеря на бившия столичен общински съветник Орлин Алексиев, предаде ОFFnews.bg.

Във Фейсбук групата "Катастрофи България" Иван Владимиров публикува снимки и видео на нощния инцидент. На кадрите се вижда как по средата на пътните платна е спряло разбито черно "Порше", а наоколо има много полицаи. На две от снимките се забелязва и млада жена.

Неясно остава защо и властите, и запознатите медии не съобщават официално името арестуваната жена и кой е баща й.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!