Ружа Райчева по БНР: Вратата към БСП и ИТН е затворена, но не от президента, а от избирателите

кадър bTV

Изборът на президента да даде третия мандат за съставяне на правителство на АПС е най-хитрият ход. Това мнение изказа пред БНР журналистът от Off News Ружа Райчева в интревю по БНР.

"Това са хората, репресирани от Пеевски, но и това е най-хитрият от политическа гледна точка ход, защото президентът с искането на референдума за еврото много силно зави в очите на обществото към лагера на "Възраждане", "Величие" и МЕЧ - на евроскептиците. Той сега имаше трудната задача да излезе от това. Този ход е опит за това, без да отказва нито на едните, нито на другите, защото опозицията е разделена на две. Едните са евроскептиците, а другите са европривържениците - ПП-ДБ. АПС-ходът е някъде между тях. Той е беззъб ход, който не засяга никого, но и не избира никого. Като човек, който може би иска да си отвори повече възможности, да ги остави отворени, да не затваря врати - това е най-хитрият ход за някакво средно позициониране - партия, която вероятно няма да е в следващите НС", обясни тя.

Затворена е вратата към БСП и ИТН, но не от президента, а от избирателите, категорична бе Райчева в предаването "Политически НЕкоректно".

"Очевидно стана, че БСП и ИТН са инструменти на някой друг. Те изпълняват искания, които Пеевски има", обясни тя и даде пример със сканиращите устройства за изборите:

"Това е нещо, което Пеевски и Борисов започнаха да налагат като говрене в общественото пространство".

Те се превърнаха в маши, инструменти за прокарването на идеите на това мътно коалиционно управляващо мнозинство, смята журналистът и добави:

"Дори сега, след като имаме правителство в оставка и уж имаме парламент, в който няма мнозинство, това мнозинство продължава да гласува промени в Изборния кодекс, да прокарва неща, които иска да представи като завръщане към волята на народа".

Според нея протестът отлюспи своята периферия и стигна едно ядро - ПП-ДБ-ядрото - те са хората, които протестират най-активно. Това се превърна в партиен протест, изтъкна Ружа Райчева.

Има слухове, че Румен Радев ще излезе скоро на политическия терен, потвърди още тя и заяви, че допуска това да се случи.

Според нея най-трудният въпрос е кои са неговите партньори. "Избирайки едните, той обижда другите", обясни журналистът.

"Елитният избор за пред Запада е изборът ПП-ДБ. Но той обижда всички, които скочиха на крака и пляскаха, когато Радев предложи референдума. Той трябва да направи невъзможното и той да излезе центрист в ситуация, в която няма център. Ситуацията е много тънка и Радев някак трябва да върне центъра. На ръба е. Той трябва да запази този ореол. Най-трудният въпрос е с кого да се събере, за да обиди максимално малко избиратели".

Решението ще го вземе той, категорична е Райчева. Тя не смята, че президентът има таен господар:

"Но решението е много трудно. Този ход е много рискован от гледна точка на това какво значи за България".

По думите ѝ е много е трудно президентът да оправдае излизане на политическия терен и да го пакетира пред избирателите като отговорно, а не егоистично:

"Ситуацията очерта така нещата, че президентът да стане шеф на опозицията. Това трябва да е национално отговорно, а не разделящо нацията - по някакъв начин да обедини тези чудовищно разделени хора и избиратели".

Според нея е възможно Радев да излезе на терена този път.

По думите ѝ лидерът на "Възраждане" Костадинов има право да се притеснява от това, че Радев може да влезе в политиката. И подчерта, че неговият електорат е най-застрашен.

"Темата за корупцията пак трябва да се извади на дневен ред и да се обясни на хората, че може все пак да се направи нещо".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!