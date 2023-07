Ружди Ружди е шампион на планетата със световен рекорд

Стопкадър Twitter, #ParaAthletics #PARIS23

България има световен шампион в Царицата на спортовете.

Ружди Ружди спечели четвъртата си световна титла в тласкането на гюле за атлети с увреждания. Българинът триумфира в клас F55 в Париж с 12.68 метра, което е и нов световен рекорд в дисциплината.

Това се случи малко повече от година преди Параолимпийските игри в Париж, пише Sportal.bg.

Предишният световен рекорд беше 12.63 м от Параолимпийските игри в Токио.

Сребърния медал в клас F55 извоюва полякът Лех Столтман с 12.27 м, а бронза бразилецът Уолъс Сантос с 11.87 м.

Bulgaria’s Ruzhdi Ruzhdi is now a 4x World Champion in the Men's Shot Put F55 🥇🥇🥇🥇. The gold came with a world record 💥: 12.68



🥈Lech STOLTMAN 🇵🇱(12.27)

🥉Wallace SANTOS 🇧🇷 (11.87)



📊Schedule & results: https://t.co/iDFcKODdZE #PARIS23 #ParaAthletics pic.twitter.com/HjqSolBfLp