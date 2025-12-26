Рябков: Планът на Зеленски се различава значително от този, който се обсъжда със САЩ

Снимка: Президентство на Русия

Украинският мирен план, представен от президента Володимир Зеленски, се различава значително от този, който се обсъжда със Съединените щати. Това заяви днес руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков, предава Ведомости.

"Този ​​план се различава коренно, ако изобщо може да се нарече план, от 27-те точки, по които работихме през последните седмици, започвайки от началото на декември, в контактите ни с американската страна“, заяви той.

На 24 декември Зеленски представи своя 20-точков мирен план. Според него на Украйна ще бъдат предоставени гаранции за сигурност, подобни на член 5 от Хартата на НАТО (атака срещу един член на договора се счита за атака срещу всички). Страната също няма да се оттегли войските си от Донбас, а те ще останат "на мястото си“. Според украинския план Русия трябва да се изтегли от Днепропетровска, Николаевска, Сумска и Харковска област.

През декември специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев присъства на преговорите със САЩ в Маями. Дмитриев уточни, че ключовите елементи от позицията на Москва са станали добре известни на представителите от Вашингтон.

Обсъждане на американския мирен план

В началото на декември Путин прие в Кремъл пратеника на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп Джаред Къшнър, припомня Фокус. Страните обсъдиха проекта по мирния план в продължение на около пет часа, но не успяха да постигнат компромис.

След това в Берлин се проведоха преговори между делегации от Съединените щати и Украйна.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!