Рябков: Русия може да използва ядрени оръжия

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Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви днес, че Русия, в отговор на заплахата за териториалната си цялост, може в най-лошия случай да отговори на агресора с използването на ядрени оръжия, предаде новини.бг.

Рябков на Международния икономически форум в Санкт Петербург (МИФ), заяви, че това ще бъде най-лошият сценарий за опит да се застраши руската територия.

"Що се отнася до нас, хипотетичните екстремни ситуации, в които е възможно използването на тези оръжия, са изчерпателно описани във военната доктрина на Руската федерация и в принципите на държавната политика в областта на ядреното възпиране", каза Рябков.

Рябков заяви, че в опростена форма военната доктрина предвижда, че "атака на агресора срещу Русия, срещу нейната териториална цялост, включително тези, които може да не притежават такива оръжия, може в най-лошия случай да доведе до това Русия да "отговори, като използва тези средства".

Той заяви, че задачата на Русия, преди следващите избори в САЩ, е да стабилизира отношенията между двете страни. стискане "Целта на Русия преди следващите президентски избори в САЩ е да стабилизира отношенията между двете страни", каза Рябков.

Рябков каза още, че Русия е много обезпокоена от ситуацията около Запорожката АЕЦ, която се намира в близост до град Енергодар и от март 2022 г. е под контрола на Москва. "Нашата основна грижа в момента е Запорожката АЕЦ. Всички сме фокусирани върху тази работа", каза Рябков

Той заяви, че руското външно министерство работи в тясно сътрудничество с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), чийто директор е Рафаел Гроси, чрез постоянен представител в мисията на МААЕ във Виена Михаил Улянов.

Украйна съобщи, че е атакувала най-големия руски петролен терминал в Балтийско море, разположен в Санкт Петербург, и военни цели в базата "Кронщат" близо до града, през нощта, преди началото на МИФ.

Редактор "Екип на Петел",

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