Рядък вид риба се катери по водопади
Кадър Ютуб
Природата често предлага невероятни зрелища. Неотдавнашен пример, заснет от камера, показва хиляди сомове от вида Rhyacoglanis paranensis, които се катерят по водопади в Южна Бразилия. За първи път видът е наблюдаван в толкова голяма група да се катери според проучване, публикувано в Journal of Fish Biology, описващо зрелището, пише OFFnews.bg
Екологичната полиция от щата Мато Гросо до Сул забелязва сомовете, катерещи се по хлъзгави скали с височина между един и четири метра зад водопади на река Акуидауана. Наблюдението става през ноември 2024 г. в началото на дъждовния сезон, а седмица по-късно екип от бразилски учени пристига, за да документира събитието.
Те са наблюдавали, че катеренето на сомовете зависи от времето на денонощието. През горещите следобеди рибите се криели под скали и на сенчести места. Те започвали да се катерят в ранните вечерни часове, когато слънцето залязвало. Изследователите също така проучили как рибите извършват самото катерене. Те държат сдвоените си перки широко отворени и използват странични и опашни движения, за да се изтласкват напред. Учените смятат, че това се подпомага и от механизъм за засмукване, който им помага да се придържат към равни повърхности.
