Рядка комета в небето над България

На 21 октомври небето над България ще се превърне в сцена на космически спектакъл, който няма да се повтори поне още хилядолетие.

Кометата C/2025 A6 (Лемън) – древен леден пратеник от зората на Слънчевата система – ще премине на минимална дистанция от Земята и ще блесне в меко зелено сияние, видимо от нашите ширини.

Според астрономите, това е първата и единствена поява на кометата от над хиляда години, а следващото ѝ завръщане ще бъде чак около 3300 година, предава meteobalkans.com.

Кометите са като замразени архиви на Вселената – съхранили прах, лед и органични съединения от времето, когато Слънчевата система тепърва се е формирала преди 4.6 милиарда години.

C/2025 A6 е открита през януари 2025 г. от обсерваторията Mount Lemmon в Аризона, която често улавя нови обекти в дълбокия космос. Учените смятат, че нейният произход е в далечния Облак на Оорт – регион отвъд Пояса на Кайпер, където се намират най-древните и най-студени тела от ранната история на Слънчевата система.

„Кометите са като капсули на времето – в техните ледени сърца е заключена химията на ранната Вселена“, казва астрономът Ронда Страуд от Университета на Аризона.

Защо свети в зелено?

Лемън неслучайно е наричана „зелената комета“. Този цвят идва от двуатомен въглерод (C₂), който се изпарява при приближаване към Слънцето. Под действието на радиацията молекулите започват да флуоресцират – и резултатът е характерното изумрудено сияние, което може да се види с просто око от тъмно място.

С увеличаване на температурата, ледовете на кометата се превръщат в газ, който образува дълга опашка – нейната „атмосфера от прах и ледени пари“. Всеки път, когато подобен обект се приближи до Слънцето, той губи част от себе си – буквално се изпарява пред очите на наблюдателите.

Как да я видим от България

📅 Дата: 21 октомври (вечерта, след залез)

🌑 Условия: новолуние – идеално тъмно небе

📍 Посока: западен хоризонт, в близост до съзвездията Везни и Скорпион

🔭 Инструменти: бинокъл, малък телескоп или просто… добро място далеч от градските светлини

Кометата ще изглежда като мека зеленикава мъгла, която бавно се движи спрямо звездите. При ясно време ще остане видима и през следващите няколко нощи, но постепенно ще избледнява до началото на ноември.

Любителите на нощното небе ще имат двойна причина да погледнат нагоре на 21 октомври. В същата нощ е и пикът на метеорния поток Ориониди – създаден от остатъците на Халевата комета. Така небето ще предложи двойно шоу: зелена комета и дъжд от падащи звезди.

Ако времето е ясно, комбинацията от Лемън и Орионидите ще е една от най-зрелищните астрономически сцени на 2025 година.

