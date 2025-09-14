Ryanair обяви нови изисквания за ръчния багаж

Пиксабей

Нискобюджетната авиокомпания Ryanair вече позволява по-голям размер ръчен багаж на всички 235 летища в Европа, на които работи. Промяната беше анонсирана още в началото на юни, но реално действа от 4 септември. Всички пътници, използващи услугите на компанията, вече могат да носят със себе си безплатен личен багаж с размери (40 x 30 x 20 см), който е с 33% по-голям от стандартния безплатен ръчен багаж в ЕС (40 x 30 x 15 см), пише Блиц.

Ryanair позволява на всеки пътник да вземе един ръчен багаж на борда, но тези чанти трябва да могат да се поберат под седалката на всеки пътник.

Директорът по маркетинга на Ryanair, Дара Брейди, заяви: „Новият, по-голям безплатен ръчен багаж на Ryanair вече е с 33% по-голям от стандартния за ЕС. Нашите измерватели на багажа на всички летища вече са „преоразмерени“, за да поберат този по-голям безплатен ръчен багаж.“

Надяваме се, че нашите клиенти ще се радват на тези по-големи безплатни размери ръчен багаж, но всеки пътник, който не спазва тези нови щедри ограничения, ще трябва да плати таксата за регистриран багаж на изхода за качване.“

Ryanair планира да увеличи бонусите за служителите си, които забележат пътници, опитващи се да внесат извънгабаритен багаж на полетите си.

Главният изпълнителен директор на авиокомпанията, Майкъл О'Лиъри, заяви, че „абсолютно не се извинява“ за това, че е хванал хора, които „мамят системата“.

На пресконференция в центъра на Лондон О'Лиъри заяви пред репортери, че превозвачът вероятно ще увеличи стимулите за служителите на гейтовете, които прехващат пътници, опитващи се да внесат извънгабаритен багаж на борда.

