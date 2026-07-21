Ryanair разкри възможната причина за спукването на самолетен прозорец, при което пътник беше частично засмукан

Пиксабей

"Повреда, причинена от външен обект, може да е довела до инцидента с полет на Ryanair, при който пътник беше частично засмукан през прозореца на самолета". Това заяви изпълнителният директор на авиокомпанията Майкъл О'Лиъри. Той добави, че двигателят на 18-годишния Boeing 737 е бил изцяло обслужен и основно ремонтиран през последните две години, предаде Нова телевизия, позовавайки се на Би Би Си.

Припомняме, че инцидентът се случи на 10 юли на полет от Гърция към Германия. Самолетът излетял от Солун. При инцидента главата и дясното рамо на сръбския гражданин Любиша Карович са били засмукани през прозореца на самолета. Той получи сериозни наранявания изпадна в шок.

Съпругата му Светлана Гркович Максимович разказа пред BBC Serbia, че тя и още двама пътници са държали краката му в продължение на няколко минути, за да не бъде изтеглен през прозореца. „Издърпахме го обратно. Цялото му лице беше деформирано, а от носа и устата му течеше кръв“, разказа тя.

След като самолетът извършил аварийно кацане, пострадалият бил откаран в болница.

Пътници разказали пред местни медии, че са чули „някакъв вид експлозия“ на борда. Самолетът е бил управляван от дъщерното дружество на Ryanair – Malta Air.

Потвърждението, че повредата е причинена от външен обект, може да има значение за отговорността на Ryanair или Boeing във връзка с инцидента. Разследването се води от Националния съвет за безопасност на транспорта на Съединените щати (NTSB). Майкъл О'Лиъри заяви, че предварителен доклад се очаква да бъде изготвен след около 28 дни.

Редактор "Екип на Петел",

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