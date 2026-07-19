Рязко нарастване на туризма в Италия, но не и заплатите на работещите в сектора

Снимка: Пиксабей

Италианският туризъм се разраства рязко, но не и заплатите на работещите в сектора. Това сочи проучване на Федерацията на работниците на заетите в търговията, хотелиерството, столовата и услугите към най-големия синдикат Италианска обща конфедерация на труда - CGIL.

Разликата е в рекордните числа, реализирани от туризма през миналата година - с 477 милиона нощувки, над 57 милиарда евро разходи от чуждестранните посетителите и с печалба от туризъм от близо 23 милиарда евро, посочва БТА. Тенденцията продължава и тази година, но двата милиона работници, които захранват този растеж, печелят средно по-малко от половината на заплатите на италианските служители в частния сектор. Този парадокс, посочен от проучването, показва, че обслужващите туризма живеят с 11 000 евро годишно със средна заплата от 62 евро на ден.

Причината, посочена от синдиката, е в несигурната работа свързана с разпространението на непълното работно време, на временната работа, работа на повикване, сезонна работа, срочна работа и лизинг на персонал.

"Няма друг сектор с толкова широко разпространено присъствие на несигурни договори“, отбелязва синдикатът в заключение.

Редактор "Екип на Петел",

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