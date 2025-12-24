Рязко застудяване и сняг в Турция през уикенда

Снимка Пиксабей

Студена вълна ще обхване Истанбул и още много градове на Турция, съобщиха от Координационния център за бедствия към истанбулската голяма община (АКОМ).

Очакванията са за през уикенда в Истанбул и Анкара.

През цялата седмица се очаква да духат силни северни ветрове с превалявания от дъжд и сняг по високите места.

От петък температурите ще паднат под 10 градуса, а до неделя - под 5, предава ТРТ Хабер.

В Анкара, Истанбул и Измир се предвижда спад от 8 градуса. В столицата ще вали дъжд и сняг с отрицателни нощни температури, а в Истанбул дъждът ще премине в сняг по високите места.

В Измир се очакват превалявания само в четвъртък, последвани от облачен уикенд с температури до 12 градуса.

Очаква се времето в цялата страна да бъде облачно с валежи в западната част на Мраморно море, крайбрежието на Егейско море, западната част на средиземноморското крайбрежие, централното и източното крайбрежие на Черно море, както и в районите около Маниса, Йозгат, Сивас, Токат, Синоп, Артвин, западната част на Денизли, северната и западната части на Коня и около Зонгулдак и Бартън.

Валежите ще бъдат предимно от дъжд, смесени със снеговалежи, във вътрешните райони на Източното Черноморие и около Сивас и Йозгат, предаде БТА.

