Рюте: Американските удари срещу Иран бяха абсолютно необходими

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Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви в Анкара, че последните американски удари срещу Иран са били „абсолютно необходими“, като същевременно подчерта, че Съединените щати остават напълно ангажирани с Алианса.

„Смятам, че това беше абсолютно необходимо. Напълно решаващо е Съединените щати да реагират твърдо“, каза Рюте пред журналисти във втория ден на срещата на върха на НАТО в турската столица, цитиран от АФП, предаде БГНЕС.

Попитан за многократните критики на президента на САЩ Доналд Тръмп към НАТО, генералният секретар увери, че Вашингтон остава изцяло отдаден на Алианса.

„Има пълна ангажираност към НАТО“, заяви той.

Рюте обаче отбеляза, че САЩ имат и ясни очаквания към останалите съюзници, визирайки настояването на Тръмп европейските държави и Канада значително да увеличат разходите си за отбрана.

„Но има и очакване“, добави той, имайки предвид призивите на американския президент съюзниците да поемат по-голяма финансова отговорност за колективната сигурност.

Редактор "Екип на Петел",

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