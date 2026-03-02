Рюте: Европа напълно подкрепя САЩ в Иран, но сили на НАТО няма да участват

Кадър Youtube

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви пред Би Би Си, че Европа напълно подкрепя действията на САЩ в Иран, но сили на НАТО няма да са замесени в операциите.

Рюте посочи, че Иран е заплаха за Европа, Израел и околния регион, като добави, че Европа наистина се активизира след операциите този уикенд в Иран, отбелязва БНР.

На въпроса - дали решението на Киър Стармър да позволи на САЩ да използват британски бази за отбранителни удари срещу Иран е дошло твърде късно, той изрази разбиране, че правни неща е трябвало да бъдат уредени, преди да може да бъде дадено разрешение.

Попитан - дали е знаел предварително за американско-израелските удари срещу Иран, Рюте отговори, че не обсъжда публично такива подробности.

Въпреки това той настоя, че е провел много разговори с американски служители и че Вашингтон и НАТО се координират тясно.

На въпрос на Би Би Си - дали ще участват сили на НАТО, Марк Рюте отговори:

"Не, това очевидно е кампания, водена от американците и израелците".

Той добави, че това, което виждаме сега, е, че съюзниците от НАТО и приятелите в региона са подложени на безразборни атаки от Иран, така че те правят каквото могат в тази ситуация.

