Рюте: Изправени сме пред най-опасния период от края на Втората световна война

Изправени сме пред най-опасния период от края на Втората световна война. За това предупреди генералният секретар на НАТО Марк Рюте в интервю за германското издание "Билд". По думите му, съюзниците се опитват да гарантират, че след мирно споразумение Украйна никога повече няма да бъде атакувана от Русия.

Путин трябва да разбере, че друга атака би била опустошителна за него, казва пред "Билд" Марк Рюте. Ръководителят на най-мощния военен алианс в света описва три предпоставки, с които защитава тази своя теза.

Първата е украинските въоръжени сили, които, според Рюте, трябва да са в отлична форма, за да защитават страната си дори след края на войната или по време на процеса по прекратяване на огъня.

Втората е т.нар. "коалицията на желаещите", водена от Франция и Великобритания, с участието на Германия и други страни. Тази коалиция, според генералният секретар на НАТО, ще осигури всичко необходимо, за да гарантира освен украинските въоръжени сили и че Путин няма да посмее да извърши ново нападение.

И третата предпоставка, според Рюте, участието на Съединените щати в това и в частност - заявеното от американския президент през август, че иска да се включи в гарантирането на мира в Украйна.

В момента съюзниците и Украйна работят за комбиниране на тези три елемента - украинската армия, "Коалицията на желаещите" и приноса на САЩ, така че Путин ясно да разбере, че никога повече не може да докосне Украйна.

В интервюто се засяга и темата за разполагането на европейски миротворци в Украйна след прекратяването на огъня. По тази тема Марк Рюте казва, че някои европейски страни са сигнализирали, че ако е необходимо, са готови да участват с човешка сила.

"В момента работим върху концепцията за тази "Коалиция на желаещите": как ще изглежда разполагането? Какво ще се случи на сушата, в морето, по въздух и т.н.? Всички тези елементи в момента се разработват", подчертава пред "Билд" генералният секретар на НАТО.

