Рюте: Много страни от НАТО не отделят достатъчно финансови средства за Украйна

Кадър Ютуб

Шефът на НАТО привлече вниманието върху себе си с това, което каза.

"Множество страни от НАТО не отделят достатъчно финансови средства за подкрепа на Украйна". Това заяви генералният секретар на алианса Марк Рюте, цитиран от "Франс прес". Той поиска дебат за евентуална минимална подкрепа от всяка страна.

"Подкрепата не се разпределя по равно в НАТО", отбеляза той. "Тя се концентрира върху ограничен брой страни, включително Швеция, която наистина надхвърля себе си по отношение на подкрепата за Украйна, както и други като Канада, Германия, Нидерландия, Дания и Норвегия", добави Рюте на съвместна пресконференция с шведския премиер Улф Кристершон след среща на външните министри на страните от НАТО. "Но има и много, които не харчат достатъчно, за да подкрепят Украйна", подчерта генералният секретар, предаде БТА.

Според сп. "Политико" генералният секретар на НАТО е призовал съюзниците да отделят 0,25% от БВП за помощ за Киев. Това предложение, което би могло да отключи десетки милиарди долари допълнителна помощ, среща силна съпротива от страна на някои големи държави членки.

"Тъй като това предложение няма да получи единодушно одобрение, то няма да бъде прието", призна Рюте. "Но то поне даде начало на дебата между съюзниците. Идеята вече е много актуална в рамките на НАТО, а това е много положително", добави той.

Скандинавските и балтийските държави, както и Нидерландия и Полша, отделят по-голяма част от своя БВП за военна помощ за Киев в сравнение с много други съюзници, според данни на института в Кил.

Министрите на външните работи на НАТО се срещат днес в Хелсингбори, в южната част на Швеция, за да обсъдят подкрепата за Украйна и да подготвят следващата среща на върха на Алианса през юли в Турция.

"В Анкара трябва да покажем, че постигаме реален напредък, че спазваме ангажиментите си, което означава да произвеждаме повече, да укрепим веригите си за доставки и запасите си, да произвеждаме по-бързо и да се погрижим въоръжените ни сили да разполагат с всичко необходимо, за да възпират и да защитават", заяви Рюте.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!