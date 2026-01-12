реклама

Рюте: НАТО работи засилване на сигурността в Арктика

12.01.2026 / 18:01 2

Генералният секретар на НАТО - Марк Рюте, заяви, че Алиансът работи върху начини за засилване на сигурността в Арктика, докато Европа се стреми да отклони интереса на президента на САЩ Доналд Тръмп към придобиването на Гренландия.

Държавите членки на НАТО обсъждат и работят върху следващите стъпки за това как колективно да запазят Арктика безопасна, заяви генералният секретар на организацията Марк Рюте, предава БНР.

Алиансът вече е обсъждал как да работи съвместно, за да гарантира сигурността на Арктика, съобщи Рюте пред репортери на пресконференция в Загреб.

"В момента дебатираме следващата стъпка - как да гарантираме, че ще дадем практическо продължение на тези дискусии", допълни той.

Американският президент използва тезата за необходимостта от засилване на сигурността в Арктическия регион заради Китай и Русия като основно оправдание защо Вашингтон трябва да контролира Гренландия. Тръмп също така отказа да изключи възможността за използване на военна сила за завземане на автономната територия на Дания, която е член на НАТО. Рюте днес призна, че всички съюзници са единодушни, че с отварянето на морските маршрути в Арктика съществува риск руснаците и китайците да станат по-активни.

Еврокомисарят по отбраната и космоса Андрюс Кубилюс заяви пред Ройтерс, че ако САЩ завземат Гренландия със сила, а държавите членки на Европейския съюз са задължени да окажат помощ на Дания, ако тя бъде изправена пред военна агресия това би означавало края на НАТО.

Неназовани дипломати в НАТО, цитирани от Франс прес казват, че някои членове на алианса обсъждат идеи, включително евентуално предприемане на нова мисия в региона, но засега дискусиите са в начален етап и няма конкретни предложения.

В момента в рамките на Алианса се водят дискусии за допълнително укрепване на сигурността в Арктическия регион, заяви говорител на германското правителство.

Външните министри на Дания и Гренландия се очаква да проведат разговори тази седмица с американския държавен секретар Марко Рубио.

kjk (преди 21 минути)
Рейтинг: 171361 | Одобрение: 18591
Навските партенки не са актуални!!!;)Ухилен:devil:Сложете си в мешките вазелин,пила за нокти,епилатор,крем за крака и хавлии с цветовете на дъгата!!!
robotron2000 (преди 39 минути)
Рейтинг: 54912 | Одобрение: 1672
Арктика ще стане гореща! гответе си мешките за 3 тата световна! 

