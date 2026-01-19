Рюте: НАТО ще продължи да работи с Дания и Гренландия за сигурността на Арктика

Кадър Youtube

НАТО ще продължи да работи с Дания и Гренландия за сигурността на Арктика, каза днес генералният секретар на военния алианс Марк Рюте след среща с датския министър на отбраната и външната министърка на Гренландия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Обсъдихме колко е важна Арктика – включително Гренландия – за нашата колективна сигурност и как Дания поема отговорност за инвестициите в ключови военни способности“, написа Рюте в социалната платформа „Екс“.

„Ще продължим да работим заедно като съюзници по тези важни въпроси“, отбеляза генералният секретар на НАТО.

