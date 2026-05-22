Рюте: Радвам се, че САЩ ще изпратят 5000 войници в Полша, но Европа трябва да продължи с превъоръжаването си

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства решението на Съединените щати в крайна сметка да изпратят 5000 американски военнослужещи в Полша, но и в същото време настоя, че Европа трябва да продължи по пътя на превъоръжаването си, за да намали зависимостите си.

„Удовлетворен съм от новината. Военните ни ръководители работят по всички детайли, но наистина съм удовлетворен от тази новина“, отговори Рюте на журналистически въпрос.

Бившият министър-председател на Нидерландия обаче поясни, че въпреки изпращането на военни части в Полша, „пътят пред НАТО е само един и той включва една по-силна Европа“.

По думите му е въпрос на време и „стъпка по стъпка“ европейците да започнат да зависят все по-малко от Съединените щати.

Рюте взе участие на срещата на външните министри от страните членки на НАТО, която се проведе в шведския град Хелсингбори. На нея беше обсъдена подготовката за следващата Среща на върха на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли, информира ЕФЕ, цитирана от novini.bg.

